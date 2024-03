Università di Torino, a Cuneo l'inaugurazione dei 620 anni

Cerimonia oggi al Teatro Toselli di Cuneo per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino, che per la prima volta, in 620 anni, si è tenuta lontano dal capoluogo piemontese. Cuneo - ha ricordato la sindaca di Cunei, Patrizia Manassero, ospita 11 corsi di laurea e una scuola di specializzazione.

"Dopo il rinnovo della convenzione nel 2021 - ha aggiunto - abbiamo grandi attese per la fase 'giovane adulta' dell'università cuneese". Un tema cruciale è quello delle strutture di accoglienza per i circa 1.700 studenti che gravitano sulla sede: "Sappiamo che sono poche e stiamo intervenendo per risistemare 132 unità abitative grazie al filone di finanziamento Pinqua, con l'intenzione di destinarne una parte proprio all'accoglienza degli studenti fuorisede".

Anche la nuova biblioteca, in corso di realizzazione a palazzo Santa Croce, rappresenterà "un polmone culturale per l'università".

Il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, ha spiegato che l'inaugurazione si è tenuta a Cuneo "in nome di una visione multicentrica dell'ateneo. Non si tratta più di portare doppioni di corsi di Torino qui, ma di costruire qui corsi che non sono a Torino".

Al suo penultimo anno di mandato, il rettore ha parlato degli episodi di violenza di genere denunciati nell'ateneo: "Studentesse e studenti hanno fatto sentire la loro voce e voglio ribadire con forza che quelle voci non solo non andranno inascoltate, ma saranno di stimolo per cambiare le cose coi fatti".

In occasione della cerimonia è stato anche presentato il logo per i 620 anni dell'ateneo.



