Regionali: Pd Piemonte alla conta, Valle e Gribaudo in campo

All'assemblea regionale di domani dalla quale dovrebbe uscire il nome del candidato presidente alle elezioni regionali del prossimo giugno, il Pd del Piemonte si presenterà diviso: i due aspiranti governatori, Daniele Valle e Chiara Gribaudo, hanno depositato oggi le rispettive mozioni e, salvo sorprese in extremis, a scegliere sarà il voto dei delegati.

Quanto al campo largo con i 5 Stelle, dopo sei mesi di tentativi, è ancora il nulla di fatto, ma la questione resta ancora aperta. L'appuntamento del Pd è all'Hotel Fortino di Torino alle 9,30. Gli aventi diritto al voto sono i 300 delegati eletti più 15 esterni. In apertura ci sarà la relazione del segretario Domenico Rossi, poi si passerà alle mozioni e al voto: entro fine mattinata i giochi potrebbero essere fatti. Sempre che non arrivi il colpo di scena di un terzo nome capace di ricompattare il partito in Piemonte, ipotesi che però al momento pare lontana.

Un'ultima possibilità sarebbe la scappatoia dell'ennesimo rinvio della scelta. In questa direzione starebbe premendo la dirigenza nazionale del Pd, che da sempre chiede ai piemontesi di non andare alla conta. L'indicazione sarebbe quella di prendere piuttosto ancora tempo, pur di non compiere passi irreparabili. Ma a Torino l'ora del via alle votazioni è già stata fissata alle 11, i delegati ritardatari sono avvisati.

Il lavorio all'interno del partito intanto prosegue. Sulla carta l'area Bonaccini di cui è esponente Valle - vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale - sarebbe in lieve vantaggio sull'area Schlein alla quale appartiene la vicepresidente del Pd nazionale Gribaudo. L'assetto dei dem in Piemonte risale infatti a prima della vittoria alle primarie dell'attuale segretaria.



