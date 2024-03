Nella casa Atc occupata abusivamente c'erano 9 chili di hashish

Nove chili di hashish, on 86 panetti. E' il ritrovamento fatto dalla Polizia locale di Torino in un appartamento Atc (Agenzia Territoriale per La Casa) occupato abusivamente da una coppia, in via Aosta 31 a Torino.

Gli agenti hanno prima fermato un giovane di 22 anni, nordafricano, mentre si allontanava con fare sospetto dall'abitazione a bordo di una bici, nella casa, dove viveva con una donna, hanno trovato, nascosto sotto il letto, un borsone della spesa con l'hashish.

Il 22enne è è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e occupazione abusiva di edificio, la sua compagna è stata denunciata in stato di libertà per i medesimi reati.

Dopo aver sostituito la porta blindata, l'alloggio è stato recuperato e restituito ad Atc per la successiva assegnazione.





