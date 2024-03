Torino, il 24 marzo torna la 'corsa dei deejay'

Anche quest'anno Torino si prepara a 'correre come un deejay'. Per la seconda volta, il 24 marzo, le vie e il parco del Valentino ospitano la Deejay Ten, la corsa non agonistica ideata da Linus, che debutta con l'edizione 2024 proprio con la tappa torinese. Come l'anno scorso, quando erano stati oltre 10mila i partecipanti, sono previsti due percorsi da 5 e 10 km, quest'ultimo per chi ha più di 16 anni, A dare il via alla gara, insieme al direttore della radio, saranno alcune delle sue voci più amate, come Rudy Zerbi, Matteo Curti, Vic, Gianluca Gazzoli e Diego.

Novità di questa edizione, patrocinata dal Comune, la partenza e l'arrivo in piazza Castello, mentre il Deejay Village quest'anno sarà in piazza Vittorio Veneto già dal sabato.

Dopo Torino, le tappe successive saranno Bari il 21 aprile, Viareggio il 5 maggio, Treviso il 19 maggio e Milano il 13 ottobre. E' possibile iscriversi all'evento sul sito della radio e nei negozi convenzionati. Il costo, 20 euro per la 10 Km, 18 euro per la 5 Km a partire dai 12 anni e 10 euro per gli under 12, comprende t-shirt ufficiale, pettorale, rilevamento cronometrico con chip, assicurazione, medaglia di partecipazione e sacca ristoro al traguardo.



