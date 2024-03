Lago Maggiore, riaprono al pubblico le isole Borromee

Sabato 16 marzo riprende la stagione turistica delle isole Borromee, sul lago Maggiore nel Verbano-Cusio-Ossola: l'isola Madre, con il suo giardino all'inglese arricchito dalle collezioni di agrumi, camelie, glicini e ibischi, e l'isola Bella, emblema del barocco, riaprono nel fine settimana dopo la stagione da record del 2023, che ha fatto registrare oltre un milione di visitatori complessivi delle cinque destinazioni del circuito Terre Borromeo (che comprende, oltre alle due isole, Parco Pallavicino e Parco del Mottarone a Stresa e la Rocca di Angera).

La nuova stagione si apre all'insegna della conservazione e del restauro: negli scorsi mesi sono state verificate le condizioni del patrimonio statuario, composto da circa 150 elementi risalenti al Seicento, del Teatro Massimo sull'isola Bella, e gli interventi, già avviati, proseguiranno in primavera ed estate per alcuni anni. "L'intervento prevede la rimozione di muschi e licheni dalle statue, la ripresa delle parti che presentano parziali lacune e l'applicazione di un prodotto di protezione, il tutto in accordo con la Soprintendenza" hanno spiegato Serena Sogno, curatrice dei beni artistici di Terre Borromeo, e il restauratore Federico Barberi.

Sull'isola Madre, invece, è in corso il censimento di tutte le essenze presenti nel parco botanico sviluppato a partire dall'Ottocento, cominciando dalle camelie, di cui si stimano alcune centinaia di piante di decine di varietà differenti. Il lavoro, iniziato da alcune settimane, richiederà circa due anni.





