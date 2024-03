Crisi Delgrosso, avviata la raccolta fondi promossa dalla Fiom

E' stata avviata la raccolta fondi per i 108 dipendenti Delgrosso, l'azienda specializzata in filtri aria e motore di Nichelino (Torino) da tempo in crisi di liquidità. Dopo la fine del contratto di solidarietà, i lavoratori sono senza ammortizzatori sociali e senza prospettive per il loro futuro occupazionale. La Fiom Cgil ha lanciato la campagna e la Città metropolitana di Torino si fa da tramite con i 30 Comuni del territorio in cui le lavoratrici e i lavoratori della Delgrosso abitano con le loro famiglie.

Lo ha detto la consigliera metropolitana delegata alle politiche di parità Valentina Cera intervenendo a Nichelino all'avvio della raccolta pubblica di fondi: "sono 30 i Comuni di residenza di queste lavoratrici e lavoratori senza futuro - ha detto Valentina Cera - e noi come Ente metropolitano vogliamo far arrivare il loro appello alle diverse comunità locali".

A tutti i Comuni è stata indirizzata una lettera da Città metropolitana di Torino con le indicazioni per la raccolta fondi e la richiesta di diffondere l'appello alle comunità locali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA