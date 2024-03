Allasia, presto la Regione Piemonte avrà il suo inno

La Regione Piemonte avrà presto il suo inno ufficiale: lo annuncia il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, che si è molto speso per questo risultato affidando la scelta del testo e delle musiche al Centro Gianni Oberto, attivo nella raccolta e conservazione di materiale piemontese di interesse storico e letterario.

"Ci occupiamo tutti i giorni di cose pratiche - afferma Allasia - dagli ospedali all'economia, dall'agricoltura al bilancio. Ma sono convinto che anche l'identità della nostra Regione e il senso d'appartenenza dei suoi abitanti meritino una parte del nostro lavoro".

"Il Centro Gianni Oberto - spiega - ha scelto oggi il testo, rigorosamente in piemontese, da proporre per dare vita all'inno della nostra Regione: sono state usate le poesie di Camillo Brero 'El Drapò' e 'Piemont Dev Vive', e musica di Fulvio Creux".

"E con un emendamento alla legge di riordino approvato nei giorni scorsi in I Commissione - sottolinea - si afferma che la Regione può dotarsi di un inno.

Da mesi ci stiamo lavorando e oggi mettiamo le basi per portare a casa un risultato mai raggiunto".

"È un inno - osserva - in cui tutti i piemontesi si riconosceranno, creando un senso di forte appartenenza. Ascolto dopo ascolto, sono convinto che diventerà rappresentativo in modo solenne del nostro Piemonte".

Il Centro Gianni Oberto, istituito con legge nel 1980, ha lo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese.



