Alessandria, arte e maestri orafi in mostra a Palatium Vetus

'Filo doppio. Dialoghi tra artisti e maestri orafi', è la rassegna ospitata ad Alessandria a Palatium Vetus dal 16 marzo al 28 aprile. L'iniziativa è della Fondazione CrA che dal 2020, in collaborazione con Regione e Fondazione CRT, finanzia il progetto culturale del Comune di Valenza per promuovere la prossima apertura della sede espositiva nell'ex Convento di San Domenico.

In esposizione 14 opere-gioiello da indossare.

"E' un'occasione - sottolinea Luciano Mariano, presidente della Fondazione CrA - per promuovere la cultura del bello, del 'fatto a mano' che si apre a nuovi stimoli e confronta con l'attualità, creando opere d'arte da indossare. Con un importante momento di sviluppo economico del territorio".

"Sostenibilità, innovazione, evoluzione, trasversalità, inclusività sono espressioni che rientrano nel vocabolario di questa esposizione", aggiunge il sindaco di Valenza Maurizio Oddone.

Alla mostra sarà posizionato un book tattile dedicato alle opere, realizzato con Tactile Vision Onlus a favore dei disabili visivi.



