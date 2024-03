A Off Topic si festeggia il 'Nowruz', il Capodanno persiano

Da Off Topic il 20 marzo si festeggia il Capodanno persiano, il 'Nowruz', una delle feste più antiche al mondo, che segna l'inizio della primavera. Una serata, con la presenza delle comunità iraniane torinesi, che è "un atto e un segno di resistenza culturale", organizzato da The Goodness Factory con Iraniani di Torino e Womanlifefreedom.

Annarita Masullo, co fondatrice di The Goodness Factory, spiega i motivi dell'inziativa: "Ho partecipato a Nowruz l'anno scorso a Parigi, a pochi mesi dalla morte di Mahsa Amini. Vedere una comunità in festa è seempre un dono. Ma Nowruz per me l'anno scorso è stato molto di più perchè mentre si gridava 'Donna, Vita e Libertà' vedere donne delle comunità iraniane ballare e cantare in una capitale occidentale sapendo che - se solo fosse cambiato il contesto - quella stessa azione semplice, di gioia, d'amore sarebbe costata a tutte la vita, mi ha spaccato il cuore".

La "lunga notte dell'Iran - dice un portavoce degli Iraniani di Torino - dura ormai da 45 anni e per noi riunirci per celebrare Nowruz è, ancora una volta, una promessa di riportare la luce nel nostro paese. Torino da quasi due anni ci sostiene e partecipa a tutte le iniziative che abbiamo realizzato per invocare democrazia e diritti per il futuro di milioni di donne e uomini".

"Come 'Womanlifefreedom Italy' - spiegano Deniz Kivage e Kasra Chalabi - abbiamo fatto della protesta 'Donna Vita Libertà' la nostra ragion d'essere. Oggi, dopo oltre un anno e mezzo dalla nascita di quel movimento, come le ragazze del quartiere di Ekbatan di Teheran, che con il loro flashmob hanno sfidato il regime l'8 marzo 2023, vogliamo fare della danza, della musica di ragazze e ragazzi insieme un atto di protesta, di affermazione dei diritti civili e rivendicazione della libertà, con la danza che ne è fondamentale espressione" A Off Topic la serata per il Nowruz comincia a cena nel Bistrò con i piatti tradizionali persiani e prosegue con musica live e dj set



