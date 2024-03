Trasporti: G.M. rinnova marchio e sito, 'All for bus'

Operazione di rebranding per G.M.

Srl', azienda leader europeo nel settore della manutenzione degli autobus, con sede a Villafranca Piemonte, dove è stata fondata 60 anni fa. La start-up torinese 'Inde Creative Studio' ha guidato la realizzazione del nuovo marchio e del nuovo sito internet, visibile all'indirizzo www.gmallforbus.com.

"G.M.' guarda al futuro, e dal 2024 diventa 'G.M. Srl - All for bus', claim che in tre parole esprime la nostra vocazione allo sviluppo. - spiega Maurizio Gallo, ceo dell'azienda fondata dai genitori Carla Maero e Giuseppe Gallo, quest'ultimo scomparso prematuramente nel 2012 - Da sempre promuoviamo convintamente la cultura delle radici, come testimonia il profilo stilizzato del Monviso nel logotipo aziendale, monte visibile dal nostro stabilimento. Siamo fieri dei nostri valori e di una crescita orientata anche a nuovi settori, quale quello della cultura d'impresa legata alla valorizzazione degli autobus storici della nostra collezione privata".

Negli ultimi 5 anni G.M. ha visto crescere del 70% il suo fatturato, che nel 2023 è arrivato a 7 milioni e 648mila euro.

Nel suo stabilimento vengono 'curati' ogni anno quasi 2mila veicoli delle maggiori società di trasporto pubblico e privato italiane, su una superficie di circa 40mila metri quadrati.





