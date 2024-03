Tenta di investire una donna, arrestato per tentato omicidio

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo che, ieri, lanciando un suv a tutta velocità, ha tentato di investire una donna nel tratto pedonale di viale Saffi a Novi Ligure (Alessandria).

Sceso dall'auto, l'uomo aveva aggredito con violenza la donna che era caduta a terra. Proprio in quel momento stava passando un carabiniere in pensione intervenuto per fermare l'aggressore, ma anche per evitare che i passanti, che avevano assistito alla scena, si scagliassero contro di lui.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA