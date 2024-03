Benessere animale, Lav premia assessore regionale Caucino

L'assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, è stata premiata, a Roma, dalla Lega Anti Vivisezione, nell'ambito del Premio nazionale 'AnimalLav 2024' per la categoria "Istituzioni e giustizia, Rappresentanti delle Istituzioni, Forze di Polizia e Magistratura che hanno determinato cambiamenti rilevanti per il benessere degli animali".

Determinante per il riconoscimento è stata l'apertura di una rete di 13 Ambulatori Veterinari Sociali (che diventeranno presto 15), iniziativa a favore delle 260mila persone con un animale d'affezione e in carico ai servizi sociali.



