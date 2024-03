Polizia salva un cane sull'A4 nel Novarese, multato proprietario

Nei giorni scorsi, nel turno serale, gli agenti della sezione polizia stradale di Novara sono intervenuti per la segnalata presenza di un cane vicino allo svincolo autostradale di Marcallo Mesero, nel Novarese, sull'autostrada A4 in direzione Torino.

Le pattuglie, a quanto si apprende da una nota, sono intervenute tempestivamente in soccorso dell'animale traendolo in salvo ed evitando, nel contempo, che gli automobilisti in transito rimanessero coinvolti in tamponamenti. Sul posto è intervenuto anche personale del servizio veterinario dell'Asl che, attraverso il microchip, è riuscito a individuare il proprietario. L'animale è stato quindi affidato al servizio veterinario stesso per la successiva riconsegna al proprietario, che è stato sanzionato amministrativamente per omessa custodia di animali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA