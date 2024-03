Miseria e nobiltà chiude la stagione del Serenissimo di Cambiano

La prima stagione del Teatro Serenissimo di Cambiano, sotto la nuova gestione di E20inscena, giunge al termine con un grande classico e una divertente commedia giallo comica. Va in scena oggi 9 marzo alle 21 'Miseria e Nobiltà' di Eduardo Scarpetta, un classico che la compagnia teatrale I Masaniello capitanata da Alfonso Rinaldi che cura anche la regia.

'Miseria e Nobiltà' è una commedia ben nota anche per la riduzione cinematografica diretta nel 1954 da Mario Mattioli e interpretata da Totò e Sophia Loren, narra della povertà napoletana che s'ingegna per tirare a campare.

"Dopo undici anni di chiusura, non era pensabile un tale successo. Ho visto negli occhi del pubblico l'entusiasmo e la soddisfazione nel tornare a riempire il teatro Serenissimo.

Tutto ciò mi ha trasmesso una grande carica per fare ancora di più e meglio. Da giorni sono al lavoro sulla nuova stagione che sarà bellissima e con molti nomi del teatro italiano" spiega Stefano Mascagni, direttore artistico del Teatro Serenissimo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA