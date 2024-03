8 marzo: Lo Russo, 'la strada per la parità è ancora lunga'

"Parità di diritti, equità, uguaglianza di genere: sono temi rispetto ai quali la strada da fare è ancora tanta. Ed è una strada che dobbiamo percorrere insieme, con la certezza che una società più inclusiva, in cui donne e uomini hanno gli stessi diritti e le stesse possibilità, è una società migliore in cui vivere, per tutte e tutti". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel suo messaggio sui social per la Giornata internazionale della donna.

Una ricorrenza, sottolinea, "che ci mette di fronte alla consapevolezza che costruire una società più giusta è una responsabilità che condividiamo e per cui è necessario, sempre, il nostro massimo impegno: come amministratori pubblici, come cittadini, come uomini. Quella che Michela Murgia chiamava 'la lotta di tutte le donne per un mondo meno discriminante' è una battaglia di tutti, che dobbiamo contribuire a portare avanti ogni giorno", conclude il sindaco, ribadendo che "la parità va coltivata da tutti, quotidianamente, per costruire e diffondere una cultura che possa davvero eliminare le discriminazioni".





