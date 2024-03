Calcio: Juve; si ferma Alcaraz, lesione muscolare

Alla Continassa si è fermato un altro centrocampista, Carlos Alcaraz è costretto allo stop. Gli esami diagnostici, effettuati questa mattina al J Medical, hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale, informa la Juventus con una nota ufficiale. Le condizioni di Alcaraz verranno rivalutate tra 10-15 giorni, l'argentino salterà almeno le partite contro Atalanta e Genoa.

Il tecnico Allegri ha grandi problemi in mediana, con l'Atalanta mancherà anche Rabiot: il francese, al pari di Perin, ha proseguito con un programma personalizzato. McKennie, invece, sta provando a recuperare per domenica e già oggi ha svolto parte dei lavori insieme al resto dei compagni.

Un altro assente sicuro è Vlahovic, fermato per un turno dal Giudice sportivo: al suo posto ci sarà Milik, con Kean prossimo al rientro tra i convocati e il solito ballottaggio Chiesa-Yildiz per completare il reparto offensivo.



