Tennis, il Trophy Tour della Coppa Davis è arrivato a Torino

E' arrivata a Torino, la città delle Nitto Atp Finals, la Coppa Davis conquistata dalla nazionale azzurra a Malaga. Il Trophy Tour fa tappa martedì 5 e mercoledì 6 marzo nel capoluogo piemontese al Circolo della Stampa Sporting. Un trofeo, dice il presidente del Circolo, Pietro Garibaldi, "che per la nostra città e lo Sporting acquista un valore particolare, considerando che fra gli artefici della conquista c'è anche Lorenzo Sonego, che su questi campi e in questo quartiere è cresciuto, vive e si allena, e perché il circolo ha ospitato 6 edizioni di Coppa Davis".

Proprio Sonego, da Indian Wells, ha inviato un messaggio nel quale sottolinea che "finalmente la Coppa Davis è arrivata nel mio circolo, dove sono cresciuto e dove ho sognato di poter vincere un giorno questo trofeo".

"Ormai Torino è abituata a vivere come ordinari eventi straordinari", afferma l'assessore comunale allo Sport, Mimmo Carretta, mentre il collega della Regione Fabrizio Ricca non dimentica come il tennis in Italia stia vivendo "un momento incredibile, con ripercussioni importanti anche sul nostro territorio".

"Attraverso le Atp Finals abbiamo avvicinato più di 100mila bambini al tennis - concludono il consigliere nazionale e il presidente regionale Fitp, Pierangelo Frigerio e Vito Di Luca -, il movimento sta crescendo".



