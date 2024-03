Museo di scienze, dall'Accademia alle collezioni universitarie

Approfondire il ruolo storico, scientifico e culturale che ebbero l'Accademia delle Scienze e l'Università di Torino nella nascita e nello sviluppo delle collezioni naturalistiche del Museo regionale di Scienze naturali. È l'obiettivo dell'incontro "Il Museo di Scienze Naturali di Torino: dall'Accademia alle collezioni universitarie" che si terrà il 5 marzo dalle 14,30 nello spazio conferenze del Museo nell'ambito del ciclo "I Beni culturali tra valorizzazione, restauro e conservazione".

L'incontro, aperto al pubblico, si articola come un confronto tra studiosi, museologi e amministratori e si propone di raccontare le radici storiche e scientifiche del Museo Regionale di Scienze Naturali e di tratteggiarne la recente evoluzione, anche grazie ai contributi delle storiche curatrici Elena Giacobino e Annalaura Pistarino. "Oltre ad avere riaperto al pubblico con grande successo, il Museo spalanca le sue porte e ricomincia la sinergia con molte delle realtà che lo circondano riconquistando anche, come ad esempio con questo appuntamento, il suo posto nel mondo scientifico", afferma Vittoria Poggio, assessore regionale alla cultura. "Il convegno è la dimostrazione della volontà del Museo regionale di Scienze naturali di voler tornare a fare sistema. Questa prima collaborazione divulgativa può valorizzare al meglio le peculiarità delle istituzioni coinvolte" spiega Marco Fino, direttore del Museo. "L'Accademia delle Scienze di Torino ha da sempre rivolto un'attenzione particolare alla tutela del patrimonio e alla diffusione della conoscenza" sottolinea il suo presidente, il professor Massimo Mori. "L'Università di Torino sostiene con convinzione questa iniziativa dedicata alla storia e all'evoluzione delle collezioni naturalistiche del Museo regionale di Scienze naturali" dice Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino.

Nata nel 1783, l'Accademia delle Scienze nel suo primo secolo di vita ha accolto nelle sue sale collezioni diverse, in gran parte donate da soci. Molte di esse confluirono in seguito in specifici allestimenti museali.



