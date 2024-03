Kickboxing: l'avvocato Briamonte conquista il mondiale Masters

L'avvocato Michele Briamonte, partner dello studio legale torinese Grande Stevens e presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, ha conquistato il mondiale Master di kickboxing Wkf (World Kickboxing Federation), superando ai punti lo spagnolo Younes Fahmi Maouroudi dopo tre riprese da due minuti ciascuna.

L'incontro si è tenuto al teatro Principe di Milano, durante la 15/a edizione di The Night of Kick and Punch, tradizionale evento nel settore della kickboxing. Il limite di peso era fissato a 67 kg. "E' un risultato che premia la passione ma anche la dedizione e la cura che metto nello sport come nell'attività di legale e nella vita - ha commentato Briamonte -. Nella professione ho avuto come maestro Franzo Grande Stevens, sul ring seguo tecnici che sono miti come Angelo Valente, Massimo Liberati, Lino Guaglianone". "Il mio avversario aveva un destro potente e quindi nelle prime due riprese l'ho tenuto a distanza colpendolo con i calci alle gambe ed allo stomaco. Con uno di questi ultimi, l'ho spedito al tappeto nel secondo round - racconta Briamonte - . Nel terzo round ho accorciato la distanza e l'ho centrato con delle combinazioni di pugni al viso, ma l'ho anche colpito duramente alle gambe con i calci".



