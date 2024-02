La Juve ritrova Kean, l'attaccante punta l'Atalanta

La Juventus ha ripreso i lavori alla Continassa sotto il diluvio che si è abbattuto su Torino e sono arrivate buone notizie da Moise Kean. L'attaccante, infatti, ha svolto buona parte della seduta insieme al resto dei compagni e le sue condizioni sono in netto miglioramento: salterà ancora la trasferta contro il Napoli ma si respira un cauto ottimismo in vista della gara contro l'Atalanta del 10 marzo allo Stadium.

Sarà un'alternativa in più per l'attacco di Massimiliano Allegri, con il classe 2000 che a gennaio aveva trovato l'accordo per il passaggio all'Atletico Madrid ma poi è tornato alla base perché non ancora pronto per giocare. Per il resto, Perin, Danilo, De Sciglio, McKennie e Rabiot hanno proseguito nei rispettivi percorsi riabilitativi.



