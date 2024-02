Promotori pdl fine vita chiedono di discuterla entro legislatura

I promotori della proposta di legge di iniziativa popolare 'Liberi Subito' sul suicidio assistito chiedono che il provvedimento approdi nell'Aula del Consiglio regionale prima della fine della legislatura. Hanno già raccolto le adesioni dei consiglieri esponenti di Pd, M5s, Luv, Up e Ev, i cui capigruppo erano tutti presenti oggi alla conferenza stampa sull'iniziativa a Palazzo Lascaris, insieme ad alcuni consiglieri dei gruppi. A illustrare la proposta, anche Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni e il giurista Vladimiro Zagrebelky.

"La proposta - ha sottolineato il primo firmatario Davide Di Mauro - è trasversale e ha raccolto quasi 12mila firme in 600 Comuni del Piemonte".

"Non è in discussione il diritto al suicidio assistito - ha rimarcato Zagrebelsky - perché la Corte Costituzionale ha già detto che è un obbligo dello Stato garantire questa libertà al malato. Se è così, il tema da decidere in sede regionale piemontese è come eseguire la sentenza della Corte Costituzionale, che oggi in Italia è la legge vigente in materia".

"Il tema - ha sottolineato Cappato - è maturo, e l'occasione è ora quella di riconnettere le istituzioni alla società. Il rischio è che in Piemonte non si prenda una decisione prima della fine della legislatura: sarebbe una mancanza di rispetto intollerabile per i cittadini e per lo stesso Consiglio regionale".

Sulla legge sono già state svolte delle audizioni, che si concluderanno domani pomeriggio. Ci sarà poi un ultimo approfondimento con gli uffici del Consiglio regionale, dopo il quale in Commissione partirà l'esame del provvedimento.

"Noi - hanno annunciato i consiglieri delle minoranze che sollecitano il provvedimento - faremo tutto il possibile per portare il provvedimento in Aula. Ma sarà necessaria una volontà trasversale, che auspichiamo di trovare: sappiamo che alcuni consiglieri del centrodestra sono a favore di questa legge".

L'elemento di speranza, ha concluso Cappato, "è ciò che esiste nella società, che noi speriamo si trasferisca in chi i cittadini li rappresenta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA