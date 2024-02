Piemonte, la Regione forma i dirigenti sulla disabilità

La Regione Piemonte lancia il progetto 'Non c'è disabilità senza sguardo sulla disabilità': una iniziativa che prevede la formazione dei dirigenti regionali sul tema della disabilità e il coinvolgimento di tutti i dipendenti in una gara di mappatura delle barriere architettoniche che riusciranno a scovare nel loro percorso tra la casa e il lavoro. La mappatura avverrà attraverso lo strumento dell'app WeGlad, che metterà insieme, geolocalizzandole, tutte le barriere segnalate.

Nel progetto, frutto di un bando della Regione, sono coinvolti la Cdp, Consulta per le persone in difficoltà, e l'associazione Nuova Generazione per il Bene Comune. Testimonial dell'operazione, l'attore torinese Luca Argentero, rappresentante della onlus 1 Caffè.

"Dal Piemonte - ha affermato l'assessora Chiara Caucino, intervenuta alla presentazione oggi al Grattacielo della Regione - sta partendo un piccolo grande cambiamento: al corso di formazione si sono già iscritti 107 funzionari, ma questa è solo l'inizio. Attraverso l'attivazione di questa applicazione - ha aggiunto - noi possiamo lanciare il messaggio profondo dell'inclusione. Così facendo contribuiamo alla creazione di una città a misura d'uomo: di bambino, di mamme e papà con i passeggini, di anziani, e di persone con disabilità, che hanno il diritto a potersi muovere liberamente. Qesto progetto punta a realizzare un mondo più empatico e accessibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA