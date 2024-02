Cgil Alessandria, 'difendiamo la sanità pubblica'

Presidio e volantinaggio davanti all'ospedale civile di Alessandria a difesa della sanità pubblica. Li ha organizzati Fp-Fpi Cgil per dire no a infinite liste di attesa per esami e visite; estenuanti giornate trascorse al Pronto Soccorso in attesa di cure; privatizzazione degli ospedali pubblici, a cominciare da quello di Tortona.

"Rivendichiamo - spiega Franco Armosino, segretario provinciale Camera del Lavoro - più servizi sanitari e assistenziali, più posti letto, stabilizzazione del personale precario, un piano straordinario di assunzioni, stop alle aggressioni al personale".

All'Asl di Alessandria e al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio la richiesta "di affrontare rapidamente tutte le questioni a garanzia della tutela della salute e della dignità delle persone".



