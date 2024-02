"Come Torino Bellissima chiederemo un'intitolazione che ci auguriamo sia sostenuta da tutti: sarebbe un bel segnale da parte delle forze politiche della nostra città. #Navalny". Lo scrive, sui social, Paolo Damilano, capogruppo nel consiglio comunale di Torino.

"Un gesto simbolico - spiega - per ricordarci che libertà e democrazia non sono mai da dare per scontate".



