La Basilicata presente al Salone del Libro di Torino 2024

Anche per l'edizione 2024 del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 9 al 13 maggio, il Consiglio regionale della Basilicata "conferma la sua presenza alla nota kermesse libraria, con l'intento di proseguire nell'opera di sostegno e promozione dell'editoria lucana".

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa è specificato che "l'Ente consiliare, come ogni anno, metterà a disposizione delle case editrici uno spazio espositivo che diventerà luogo di incontro e confronto e spazio per raccontarsi e farsi conoscere nella cornice del Lingotto Fiere dove si riunisce tutta la filiera del libro: case editrici, scrittori, librai, bibliotecari, agenti, illustratori, traduttori e tanti, tantissimi lettori".



