Extinction Rebellion, blitz davanti a Cassa Depositi e Prestiti

Azione questa mattina degli attivisti del movimento Extinction Rebellion a Torino, davanti alla sede di Cassa Depositi e Prestiti. In occasione del 14 febbraio, festa di San Valentino e degli innamorati, un ambientalista si è vestito da Cupido, con il volto coperto da una maschera antigas. L'ingresso di via Corte d'Appello, nel centro del capoluogo piemontese, è stato cosparso di fieno e sabbia ed è stato srotolato lo striscione con la scritta 'Governo e clima: amore tossico".

"Siamo qua a denunciare l'amore tossico dei governi che dicono di amare la terra, il pianeta e il territorio, ma in realtà agiscono in modo contrario - spiega Arianna, una delle attiviste - abbiamo portato i simboli della siccità, ovvero il fieno e la sabbia". "La siccità - continua - interessa il nostro territorio da moltissimo tempo. Sappiamo che non c'è più neve sulle nostre montagne e lo zero termico in Piemonte è oltre i 4.000 metri, che era una cosa che fino a qualche tempo fa accadeva durante le grandi ondate di calore estivo e adesso invece lo vediamo a febbraio".

Secondo gli ambientalisti "la Cassa Depositi e Prestiti partecipa nelle azioni di Eni e Snam che hanno il controllo sui fondi per il 'Piano Mattei' per puntare a rendere l'Italia un hub del gas quando sappiamo che la domanda di gas è in calo dal 2005. Questo va in netta contrapposizione con quello che gli scienziati dicono che dobbiamo fare verso la crisi climatica, cioè cercare il prima possibile di raggiungere le zero emissioni e la decarbonizzazione", concludono gli attivisti del Extinction Rebellion.



