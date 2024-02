Regione Piemonte, 105 milioni per lo sviluppo di 805 Comuni

La Regione Piemonte ha stanziato 105 milioni di euro a favore di 805 Comuni piemontesi per progetti di sviluppo e coesione. Si tratta di una delibera approvata dalla giunta, che finanzia la valorizzazione di ventiquattro cosiddette Aree omogenee tramite il Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, nell'ambito dell'accordo per la crescita territoriale firmato nello scorso dicembre dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Mettiamo in campo 105 milioni di euro per consentire a oltre 800 amministrazioni comunali di realizzare una serie di interventi strategici attesi da tempo. In questo modo diamo risposte concrete ed efficaci alle richieste dei cittadini su bisogni crescenti di sanità, mobilità, istruzione, ambiente e competitività - puntualizza Cirio -. Fin dal primo giorno di mandato abbiamo concentrato la nostra programmazione sulle necessità di ogni singola amministrazione locale, con 65 milioni già distribuiti a più di 150 Comuni delle aree interne e 130 milioni assegnati a oltre 200 Comuni con il programma regionale Fesr. E adesso aggiungiamo questa nuova misura che produrrà sviluppo diffuso e partecipato in 24 aree omogenee del Piemonte".

"Grazie a queste risorse - aggiunge il presidente - tutte le province piemontesi avranno ricadute positive in termini di sostegno alle grandi sfide per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e il welfare".



