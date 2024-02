Regionali: Renzi, verificheremo candidati, in un mese decidiamo

Sul tema delle Regionali in Piemonte, "verificheremo i candidati: ovviamente ci sarà Cirio per il centrodestra, verificheremo chi candiderà il centrosinistra o il campo largo, ammesso che ci sarà una candidatura condivisa, e decideremo che cosa fare noi. Lo faremo da qui a un mese". Così Matteo Renzi a Torino, nel tour di presentazione del suo libro 'Palla al centro'.

"Il Piemonte - ha aggiunto Renzi - sarà una regione decisiva per la prossima campagna elettorale, non solo perché si vota in tanti Comuni e per la Regione ma anche perché c'è bisogno della forza del Piemonte in Europa. Il Piemonte è una regione storicamente centrale nel dibattito europeo, lo è per il profilo istituzionale che la storia piemontese ha sempre avuto, lo è per la forza economica, per i collegamenti, innanzitutto con la Francia ma non sono quelli".

Renzi sarà candidato alle Europee anche nel collegio del Piemonte: "In questo momento l'Europa è in crisi, .- ha aggiunto - o ci diamo una smossa e la svegliamo oppure rischiamo di diventare spettatori di un derby tra Stati Uniti e Cina. E nelle istituzioni europee si deve portare la forza delle aziende, del terzo settore, dell'associazionismo del Piemonte, la capacità di fare le cose che operai, impiegati, professori, centri di ricerca universitari, settori dell'industria tradizionale hanno sempre avuto in questa regione: Torino è una capitale europea".

