Juventus: Vlahovic acciaccato, è in dubbio per l'Udinese

Alla Continassa bisogna valutare le condizioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I due attaccanti della Juventus, infatti, sono usciti acciaccati dal derby d'Italia contro l'Inter perso per 1-0: il serbo si è sottoposto ad esami al JMedical per un sovraccarico all'adduttore della coscia destra, mentre l'azzurro ha riportato una contusione al piede destro. E se le condizioni di quest'ultimo sono in netto miglioramento, con il piede decisamente meno gonfio, l'attaccante serbo andrà valutato in vista della sfida contro l'Udinese fissata per lunedì allo Stadium.

Il tecnico Allegri ha concesso una giornata di riposo per martedì, con i bianconeri che riprenderanno gli allenamenti nel pomeriggio di mercoledì.



