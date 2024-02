A Torino la prima edizione del Salone del Vermouth

A Torino il 24 e 25 febbraio si terrà il primo Salone del Vermouth, evento dedicato al vino aromatizzato nato proprio nella capitale sabauda nel 1786. La kermesse, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino e ideata dal progetto in ambito mixology Mt Magazine in collaborazione con l'associazione di promozione sociale no profit Eat Bin e l'agenzia di organizzazione eventi To Be, prevede un fitto palinsesto di appuntamenti all'interno del Museo Nazionale del Risorgimento, in piazza Carlo Alberto. Qui sarà possibile scoprire, sia in purezza che in miscelazione, le referenze di 21 piccoli, medi e grandi produttori di vermouth.

Ci sarà inoltre spazio per incontri con esperti del settore, per parlare di temi quali la nascita del rito dell'aperitivo, le tante declinazioni di questo vino aromatizzato, il suo utilizzo in miscelazione, l'abbinamento con il cibo e le storie dei protagonisti che ancora oggi lo producono. Il pubblico avrà l'opportunità di partecipare a laboratori interattivi, di miscelazione e degustazione, in cui si potranno toccare con mano le mille sfumature di questo prodotto.

Ad anticipare e ad accompagnare la due giorni, dal 19 al 25 febbraio ci sarà il Fuori Salone del Vermouth, che prenderà luogo nei migliori ristoranti e cocktail bar della città e si svilupperà anche in due luoghi rappresentativi di Torino: il Museo Carpano, situato all'interno di Eataly Lingotto che racconta la storia del Vermouth e il Museo Lavazza.



