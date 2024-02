Chiuso Anno giubilare 900 anni morte San Bruno nell'Alessandrino

Dopo dodici mesi di attività - pellegrinaggi, convegni di arte, cultura, poesia e musica, appuntamenti religiosi - la messa presieduta, nel tardo pomeriggio, dal vescovo Guido Gallese nella parrocchia di Solero (Alessandria) ha ufficialmente chiuso l'Anno Giubilare per i novecento anni dalla morte di San Bruno, patrono del paese. Vi nacque intorno al 1049.

Una celebrazione resa solenne dall'esposizione delle reliquie, arrivate una settimana fa dalla Diocesi di Segni (Roma) di cui Bruno fu vescovo dopo il periodo in cui fu abate di Montecassino (Frosinone).

Tra le comunità piemontese e laziale, come già nel gennaio 2023, scambio di doni. Dal Comune il ringraziamento alle moltissime persone che si sono impegnate nelle iniziative per il Centenario.



