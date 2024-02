Un migliaio in corteo a Torino per la Palestina

Un corteo, a cui partecipano un migliaio di persone è partito dal ponte Mosca a Torino, per condannare il "genocidio in corso in Palestina". La manifestazione è organizzata dal coordinamento 'Free Palestine' che vede in prima fila il centro sociale Askatasuna, associazioni arabe e studenti. "Sono quattro mesi che il genocidio sionista va avanti grazie alla complicità dello governo italiano e dei governi europei - spiegano dal microfono - la propaganda israeliana dice che stanno colpendo i terroristi ma non è così. Noi stiamo con la resistenza palestinese, sia chiaro. Non ci stancheremo di ripeterlo non possiamo mettere allo stesso livello oppressi e oppressori".

In testa al corteo uno striscione con i colori della bandiera palestinese, rosso-bianco-verde-nera, e un altro con scritto "contro il governo di Nato e guerra. Con la resistenza palestinese fino alla vittoria". Sono stati accesi fumogeni rossi. "Giù le mani dai bambini" "Gaza libera", tra gli slogan.

La manifestazione terminerà in piazza Castello.



