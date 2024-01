Ospedale di Rivoli, la pet therapy entra in Rianimazione

La pet therapy entra anche nella Rianimazione. E' la novità che riguarda l'ospedale di Rivoli dove due cani golden retriever sono di sostegno per i pazienti e i loro familiari e il personale del reparto, 24 anestesisti, 25 infermieri, 5 operatori socio-sanitari, 2 amministrativi.

Presentata oggi, l'iniziativa 'Ri-animali vede impegnati "cani professionisti" nel reparto di Terapia Intensiva "con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere il benessere di tutti coloro che abitano quello spazio, per necessità di salute o per lavoro".

Il progetto avrà durata di un anno, con un totale di 40 incontri, e prevede sedute di 45 minuti ciascuna. I cani si avvicineranno ai pazienti sotto la guida di personale specializzato dell'Associazione Aslan, che cura il progetto insieme all'AslTo3, affiancato da medici ed infermieri del reparto, appositamente formati. In collaborazione con Mauro Moretta, veterinario dell'Asl To3.

"Sono molto orgoglioso di questa esperienza - dichiara Alberto Cirio, presidente della Regione - che pone il Piemonte e l'ospedale di Rivoli all'avanguardia in Italia nell'umanizzazione degli ospedali. Aprire anche i reparti più complessi per la cura dei malati, come ad esempio la terapia intensiva, alla pet therapy è davvero una sfida importante e un gesto di profonda attenzione nei confronti delle persone ricoverate, delle loro famiglie e del personale che con grande impegno lavora in questi reparti".

"L'umanizzazione delle cure è un impegno costante per la nostra Azienda - sottolinea Franca Dall'Occo, direttore Generale dell'AslTo3 - che portiamo avanti quotidianamente, impegnandoci per migliorare sempre la qualità dei servizi e il dialogo con i cittadini, per interpretare al meglio le esigenze di tutti" L'iniziativa è stata realizzata grazie alla donazione di Laura Cedro, socia della Associazione Aslan, mancata a novembre 2022.



