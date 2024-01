Langhe Monferrato Roero, nasce il club di prodotto

Sostenibilità, con focus specifici per il sito Unesco e per ogni singola area del territorio di riferimento; l'ampliamento del piano prodotti con la creazione di club di prodotto; la trasformazione digitale; la formazione e la disseminazione; il targeting, per approfondire l'analisi del mercato turistico; il consolidamento del ruolo dell'Atl come mediatore di dialogo tra soggetti pubblici e privati. Sono questi i capisaldi del programma per il 2024 dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, illustrato oggi nella chiesa dei Battuti Bianchi di Castagnole delle Lanze, all'assemblea dei Soci.

Tra i principali appuntamenti dell'anno, il decennale della nomina dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato a patrimonio Unesco, il 22 giugno.

In assemblea l'Ente Turismo ha presentato anche tutte le attività svolte nel 2023 dalle diverse aree della struttura: 38 gli eventi in capo all'area Promozione in Italia e all'estero, con quasi 500 appuntamenti b2b e 48 tour operator ospitati sul territorio, e oltre 400 i servizi erogati dall'area Prodotto, tra visite guidate e attività esperienziali che hanno coinvolto in Langhe Monferrato Roero più di 2.400 partecipanti.

"Il 2023 è stato un anno di grande lavoro e produttività per l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - dice il presidente dell'Atl Mariano Rabino -. Con ogni probabilità, i dati dei flussi turistici 2023, in elaborazione all'Osservatorio turistico regionale e presto disponibili per il pubblico, confermeranno il trend positivo della nostra destinazione, con una nuova crescita di arrivi e presenze. Un risultato certamente significativo e coerente con quanto osserviamo sul nostro territorio da anni. Ma anche un dato: - conclude Rabino - che occorre analizzare al meglio per riflettere insieme e lavorare su corrette politiche di sviluppo turistico che tengano conto della fragilità delle nostre colline, dei suoi residenti e degli obiettivi di una sua crescita sostenibile, omogenea e coordinata".



