Roma: ecco il difensore, è fatta per Huijsen

La Roma ha chiuso l'affare per Dean Huijsen. Il difensore arriverà dalla Juventus con la formula del prestito oneroso da 650mila euro. Se il centrale olandese (nazionale under 18 del suo paese), atteso alle 16.40 a Fiumicino, dovesse poi giocare dieci partite con i giallorossi, dalla cifra del prestito oneroso verranno scontati 250mila euro.

Di conseguenza, in quel caso la Roma pagherebbe soltanto 400mila euro, mantenendo comunque il 50% sulla futura rivendita di Luigi Cherubini, capitano della Primavera che fa il percorso uinverso e va ai bianconeri.

Classe 2004, esterno offensivo, romano originario di San Basilio, nell'attuale campionato Primavera Cherubini ha segnato 7 gol e fornito 4 assist in 14 presenze, oltre ad avere esordito in prima squadra, in Europa League contro lo Slavia Praga.





