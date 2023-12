Terra Madre Salone del Gusto lancia l'alleanza uomo-natura

Una nuova alleanza fra uomo e natura per 'fare pace' e salvare la nostra esistenza. Sarà questo il grande tema dell'edizione 2024 di Terra Madre Salone del Gusto, in programma dal 26 al 30 settembre a Parco Dora a Torino, e che inizia il suo viaggio con un percorso di avvicinamento, 'The road to Terra Madre', una serie di inziative che propongono modelli concreti per cambiare il sistema agroalimentare.

"La sfida fulcro che abbiamo davanti per affrontare tutte le crisi - spiega la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini - è integrare in maniera positiva e armonica la natura con le nostre attività, quindi riportarci dentro la natura.

Frasi come salvare il pianeta e tutelare la natura sono obsolete, quello che dobbiamo dire è che dobbiamo tutelare la nostra esistenza e lo possiamo fare solo se riusciamo a integrarla con gli ecosistemi, a sostituire l'atteggiamento predatorio nei confronti degli ecosistemi con un sistema relazionale e rigenerativo". Il percorso verso Terra Madre Salone del Gusto prende il via il 12 dicembre con l'incontro 'Dalla parte della natura' basato sul libro omonimo.

Fra le iniziative anche 'Donne che salvano la terra' con l'assessorato regionale alle Pari opportunità, oltre a diversi incontri e laboratori del gusto. "Il tema di quest'anno - sottolinea l'assessore comunale al Turismo e Grandi eventi, Domenico Carretta - è il rapporto tra uomo e natura e Torino è certamente un esempio virtuoso di convivenza tra ambiente urbano, parchi e aree verdi". "Terra Madre - aggiunge l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa - ha sempre dimostrato di essere impegnata per il futuro e Torino sta diventando sempre più capitale del gusto, dei vini, una città che si sta accorgendo del territorio agricolo che ha intorno e che va tutelato perché se non c'è cibo buono rischia di essere surclassato da alternative chimiche e su questo bisogna essere tutti uniti".



