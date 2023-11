Artisti uniti per una serata dedicata alll'Irccs di Candiolo

Sullo stesso palco in nome della ricerca: il 6 dicembre, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, in corso Galileo Ferraris 266, a Torino, una rosa di artisti parteciperà alla serata benefica promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, il cui ricavato sarà finalizzato alle attività di ricerca e cura oncologica dell'Istituto di Candiolo - Irccs.

La manifestazione, 'Il più grande spettacolo è la ricerca', è stata illustrata oggi a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale piemontese, dal presidente Stefano Allasia. Cristina Chiabotto, madrina della fondazione e Walter Rolfo, presidente e Ceo di Masters of Magic saranno i presentatori, dalle 20, di un serata che vedrà come protagonisti Luca Barbarossa, il duo comico "I senso d'Oppio' con Wuoz, Elisa Mutto del Cirko Vertigo, Oscar Gianmarinaro degli Statuto, le giovani cantautrici torinesi 'Le Cantafinoadici', Anna Castiglia cantante reduce dalla talent X Factor, il Sunshine Gospel e la neo miss Italia piemontese Francesca Bergesio.

Ci saranno inoltre gli interventi di due ricercatrici dell'Istituto di Candiolo, Caterina Marchiò e Annamaria Gullà, che parleranno dei progetti dell'istituto. Sarà possibile acquistare, sempre a scopo benefico, alcuni prodotti dell'eccellenza piemontese, messi a disposizione da una decina di sponsor. Per assistere allo spettacolo la donazione minima è di 15 euro.



