Presidio permanente dei lavoratori Lear, il governo ci ascolti TORINO, Nov 7 ANSA - E' iniziato oggi il presidio permanente dei lavoratori Lear davanti ai cancelli della fabbrica di Grugliasco, alle porte di Torino. A dicembre finiranno gli ammortizzatori sociali e i 420 dipendenti dell'azienda, che produce sedili per le Maserati, temono per il loro futuro.

"Il ministero non ci ha ancora ricevuti. La strada da percorrere è proprio quella di chiedere alle istituzioni, locali e nazionali, di intervenire. La Lear non può pensare di licenziare le persone. Abbiamo paura addirittura che voglia abbandonare questo stabilimento. Al ministro Urso chiediamo anche di intervenire altrimenti tutto l'indotto dell'automotive finirà per sparire da Torino" spiega Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torin



