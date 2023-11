'Dare voce al silenzio', nuova campagna contro il bullismo

Parte oggi, martedì 7 novembre, su YouTube "Prima di…", la nuova campagna di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo realizzata dalla onlus Dare Voce al Silenzio. Un video, di poco più di due minuti, per spiegare quali sono i comportamenti corretti che devono tenere le vittime di bullismo. Al Convitto Nazionale Umberto I, in via Bligny, 1, vengono proiettati tre video ideati e realizzati dal regista Giuseppe Bisceglia e dall'attore Max Liotta, che hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti e i docenti sulle due tematiche della violenza e del rispetto. I primi a partire sono il liceo classico europeo, il liceo classico Cambridge, il liceo economico sociale, il liceo scientifico Cambridge e il liceo scientifico internazionale.

Verranno poi coinvolte altre scuole, a cominciare dal Liceo Regina Margherita con gli studenti del liceo Scienze Umane, liceo Economico Sociale e liceo Linguistico Il Progetto Dare Voce al Silenzio nasce nel 2014 dall'incontro di un gruppo di professionisti che opera da anni nell'ambito dei diritti delle donne e dei minori, accomunati dal desiderio e dalla volontà di operare efficacemente per la tutela di tali fasce deboli. L'idea di partire dalle scuole per "denunciare" casi di maltrattamenti tra minori nasce da un dato che, a livello regionale e nazionale, è allarmante: solo 6 casi su 100 vengono presi in carico e il minore tutelato. Poiché la violenza sui minori è nel 90% dei casi intra-familiare, solo l'insegnante può avere la percezione e la sensibilità per vedere comportamenti o segnali che possono essere indicativi di un abuso o di violenza.

https://youtu.be/Y2SXwSPrwDQ?



Riproduzione riservata © Copyright ANSA