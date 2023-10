Recital in musica 'Calvino cantava la pace' al Teatro Ragazzi

Recital in musica 'Calvino cantava la pace-chiamalavita', domenica 15 ottobre alle 15.30 alla Casa dl Teatro ragazzi e giovani di Torino. Protagoniste sono Maria Rosaria Omaggio e Grazia Di Michele che tornano sul palco insieme nella data esatta del centenario dello scrittore e paroliere. Una scelta dettata dal fatto che Torino ha avuto un ruolo centrale nella vita di Calvino che in città realizzò il sodalizio con il gruppo dei 'Cantacronache'.

Il recital del 15 ottobre, promosso dalla Fondazione Donat-Cattin, è la riedizione torinese dello spettacolo che Maria Rosaria Omaggio, Goodwill Ambassador Unicef, aveva ideato, prodotto e messo in scena con Grazia Di Michele, portandolo fino all'Auditorium dell'Onu a New York.

Sullo sfondo le immagini toccante concesse da Unicef, con attenzione ai bambini che oggi soffrono in tutto il mondo a causa dei 170 conflitti in corso. Un esempio di "teatro civile, una testimonianza vibrante contro la guerra che da sempre insanguina il mondo".



