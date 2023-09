'Barolo en primeur', all'asta solidale oltre 1.300 litri

Da Grinzane Cavour (Cuneo), nel cuore delle Langhe, in collegamento con New York e - novità di quest'anno - Londra. Continua a crescere l'asta benefica 'Barolo en primeur': il 27 ottobre saranno battute 1.336 bottiglie di Barolo e Barbaresco della vendemmia 2022, anni prima, quindi, dell'entrata in commercio, stabilita dal disciplinare, dei pregiati vini rossi piemontesi. Saranno all'asta, offerti da 95 produttori del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani 1.034 esemplari da 0,75 litri, 242 magnum e 60 Jeroboam, per un totale di 1.318 litri.

Novità di quest'edizione - presentata oggi nello storico Castello di Grinzane Cavour - è l'asta online per i lotti comunali, che sarà avviata già il 6 ottobre, anche se la chiusura sarà anche per questi pezzi sarà il 27 ottobre. Altra novità l'Exclusive Tasting: da venerdì 20 a venerdì 27 ottobre, 25 tra i migliori produttori delle Langhe apriranno al pubblico le porte delle loro cantine per degustazioni a pagamento.

Nelle prime due edizioni 'Barolo en primeur' ha raccolto quasi un milione e mezzo di euro che sono stati destinati a 37 progetti e iniziative benefiche. L'asta solidale è promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e da Fondazione CRC Donare Ets, in collaborazione con il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Quest'anno all'asta saranno associate 12 barrique di Barolo Vigna Gustava 2022, vinificate a cura del laboratorio Enosis Meraviglia dell'enologo Donato Lonati. L'asta sarà battuta da Cristiano De Lorenzo, direttore di Christie's Italia.

L'etichetta è stata affidata alla pittrice di origini nigeriane, Otobong Nkanga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA