Il progetto Inside Out di Jr vicino al futuro campus Escp

Il progetto d'arte partecipativa dell'artista Jr fa tappa a Torino, in piazzale Valdo Fusi, nelle vicinanze del prossimo campus della Business School. Il 25 e 26 settembre, dalle 14 alle 19, studenti, docenti, staff, ex studenti, ma anche cittadini e turisti potranno partecipare e farsi ritrarre all'interno dell'Inside Out Photobooth e aggiungere il proprio volto all'enorme installazione d'arte pubblica.

L'Inside Out Photoboot ha iniziato il suo viaggio - il tour United For European Spirit - a Parigi e a Berlino. In linea con le policy di sostenibilità Escp, il truck viaggia con gas naturale. La carta utilizzata per creare le opere è riciclata e la colla 100% organica.

Fin dalla sua fondazione nel 2011 da parte di Jr, Inside Out Project ha raggiunto oltre 500.000 persone in 149 Paesi e territori, con oltre 2300 Azioni create su un largo ventaglio di tematiche, come la diversità, il femminismo, il razzismo, il cambiamento climatico, l'educazione, i diritti dei bambini e l'arte. Queste installazioni sono documentate e condivise online. I truck dell'Inside Out Photobooth portano le stampanti direttamente nelle strade permettendo al pubblico di essere coinvolto istantaneamente. I partecipanti entrano nel Photobooth e la fotocamera scatta il ritratto. In pochi minuti, un poster in bianco e nero esce dal Photobooth. I poster sono poi incollati nello spazio pubblico adiacente, creando un'opera d'arte partecipativa e corale formata con i volti dei partecipanti. Oltre 200.000 ritratti sono stati stampati durante le Azioni Inside Out Photobooth in tutto il mondo.



