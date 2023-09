Sinatra Galerie de Beauté a sostegno dei Giardini Sambuy

Sinatra Galerie de Beauté ha organizzato una serata con torneo benefico di burraco per sostenere il progetto di riqualificazione del Giardino Sambuy nel centro di Torino. Hanno partecipato all'evento oltre 100 persone. Il ricavato della serata, 2.300 euro, andrà a sostenere Il programma di riqualificazione dell'area di piazza Carlo Felice. L'iniziativa è stata promossa dal comitato PuliAmo Torino a favore di Seminato, il progetto di Giardino forbito per un'evoluzione sostenibile del Giardino Sambuy, con la direzione di Rodolfo Villani, presidente di Burraco Torino.

"Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa - spiega Greta Tagliaferri, amministratore delegato di Sinatra Galerie de Beauté - grazie alla quale una delle aree verdi più prestigiose e preziose della città riceverà cura e valorizzazione e siamo orgogliosi di esserne stati la cornice in cui tutto ciò è avvenuto. All'evento hanno partecipato oltre 100 persone che grazie al versamento della quota di iscrizione hanno contribuito attivamente al progetto. Un gesto di solidarietà a beneficio dei cittadini e visitatori, sempre più numerosi, che scelgono Torino."



