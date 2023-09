FdI, a Torino 'L'Italia vincente' con il ministro Crosetto

Sabato 23 e domenica 24 settembre anche a Torino, come in tutte le altre regioni italiane, Fratelli d'Italia organizza l'iniziativa "L'Italia vincente. Un anno di risultati" per raccontare il lavoro del governo Meloni.

L'incontro si terrà all'hotel Principi di Piemonte a Torino.

Alle 11 di domenica 24 è previsto il collegamento con Giorgia Meloni da Roma e la presenza a Torino del ministro Guido Crosetto. All'iniziativa nel capoluogo piemontese parteciperanno il coordinatore regionale del partito Fabrizio Comba, il capogruppo al Senato, Lucio Malan, il vicepresidente del gruppo alla Camera, Augusta Montaruli, il questore al Senato, Gaetano Nastri, i parlamentari, gli assessori regionali Chiorino e Marrone, i consiglieri regionali.



