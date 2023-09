Sciopero a Melfi, ferma la produzione nella fabbrica Stellantis

E' ferma la produzione nello stabilimento di Melfi di Stellantis per lo sciopero di 8 ore proclamato da Fim, Fiom e Uilm. Lo sciopero interessa anche le fabbriche dell'indotto di tutto il territorio, dove - secondo i sindacati - l'adesione è tra il 90 e il 100%. Nella fabbrica Stellantis - secondo l'azienda - l'adesione è del 25%. La produzione si è fermata anche per il mancato arrivo dei componenti.

Lo sciopero è stato proclamato - spiegano i sindacati - per le mancate risposte dell'azienda sull'organizzazione del lavoro, sulla sicurezza e sui carichi di lavoro, ma anche per chiedere maggiori garanzie sull'occupazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA