Pilota Freccia, 'addolorato, penso solo alla piccola Laura'

"Sono profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla piccola Laura". È quanto ha detto ai suoi colleghi, ancora molto scosso e turbato, il maggiore Oscar Del Do', il pilota della Freccia Tricolore che ieri si è schiantata al suolo nei pressi dell'aeroporto Torino-Caselle e che ha portato alla morte di una bambina di cinque anni. A quanto si è appreso, durante gli istanti prima dell'impatto il pilota ha cercato di posizionare l'aereo in modo che evitasse le case.



