Nuovo comandante al 1° Reggimento Carabinieri Piemonte

Cambio della guardia al comando del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte. Questa mattina, nella caserma 'Maggiore Alfredo Serranti', al Castello di Moncalieri (Torino), si è svolto, davanti alle autorità civili e militari, il passaggio delle consegne tra il colonnello Andrea Intermite e il colonnello Fabio Federici.

Il comandante subentrante ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri a Roma. È stato a Bologna nella Legione 'Emilia Romagna' e in precedenza ha retto i comandi provinciali di Asti e Mantova.

Tra le sue esperienze anche la Scuola Allievi Carabinieri di Torino e il comando delle compagnie di Fidenza (Parma) e Agrigento. Federici è stato insignito della medaglia d'argento al Valor Civile e della medaglia d'oro per gli atti di eroismo della 'Fondazione Carnegie'.

Federici ha una lunga esperienza investigativa avendo diretto indagini su crimini dalla vasta risonanza mediatica, come a esempio l'omicidio di Elena Ceste ad Asti, e inchieste sulla criminalità organizzata e di contrasto all'immigrazione clandestina.



