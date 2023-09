Acqui Storia, annunciati i vincitori della 56esima edizione

Resi noti i vincitori della 56esima edizione del Premio Acqui Storia, istituito nel 1968 per ravvivare e onorare il ricordo della Divisione Acqui e del suo sacrificio, consumatosi nel settembre 1943 nelle isole ioniche di Cefalonia e Corfù.

Per la Sezione Storico-Scientifica: Marco Cuzzi con 'Seicento giorni di terrore a Milano. Vita quotidiana ai tempi di Salò', ex aequo con Carmine Pinto, 'Il brigante e il generale. La guerra di Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola'; per la Storico-Divulgativa: Fabio Fabbri con 'L'alba del Novecento.

Alle radici della nostra cultura'; per il Romanzo Storico: Paolo Malaguti con 'Piero fa la Merica', ex aequo con Marina Marazza con 'Le due mogli di Manzoni'; per la nuova Sezione Ragazzi: Enrico Racca con 'L'estate dei ribelli. Una storia della Resistenza'.

La premiazione di sabato 21 ottobre al Teatro Ariston sarà condotta da Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore e autore televisivo.

Complessivamente sono stati 237 i volumi che hanno concorso al Premio. Con l'Alto Patronato del presidente della Repubblica e il patrocinio di quelli del Consiglio, del Senato e della Camera e del Mic, l'Acqui Storia è sostenuto da Fondazioni CR Alessandria e Torino, Regione, Comune e sponsor privati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA