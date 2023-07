Nova Aeg si conferma tra i primi 20 fornitori di energia

L'indagine annuale sui settori regolati dell'Arera conferma Nova Aeg, per il quarto anno consecutivo, tra i primi venti fornitori di energia elettrica sul mercato libero nazionale, sulla base dei dati di vendita 2022 aggregati per gruppo societario, con uno dei tassi di crescita più incisivi tra le big del settore. La società ha confermato la 17a posizione raggiunta nel 2021, incrementando i volumi di energia elettrica direttamente commercializzata del 23,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo una quota di mercato dell'1,5% (+0,2%). Secondo la rilevazione, che ha interessato i 560 venditori attivi, il mercato libero dell'energia elettrica è cresciuto nel 2022 del 2,95% in termini di volumi venduti e del 10,7% per numero di clienti serviti.

Nova Aeg è un fornitore di energia elettrica e gas naturale attivo dal 2017. È presente con i suoi marchi: EnerCasa Coop, per la clientela domestica nel Nord Ovest e in Sardegna presso i punti vendita Coop; EnerImpresa Coop, per piccole e medie imprese in tutta Italia; EnerWeb Coop, per la sottoscrizione via web di contratti in tutto il Paese.

"I dati di Arera attestano la nostra capacità di crescere a un ritmo superiore a quello del mercato; tale risultato assume una valenza ancora più importante essendo stato raggiunto nel 2022, un anno sicuramente molto complesso da gestire a causa delle tensioni sui mercati energetici e finanziari. Il nostro prossimo obiettivo è confermare la crescita quantitativa e qualitativa ottenuta in questi anni, cogliendo al meglio le sfide derivanti dalla transizione energetica e digitale in corso anche attraverso lo sviluppo di nuove opportunità di collaborazione", commenta Marco Sola Titetto, direttore generale di Nova Aeg.



