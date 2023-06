Impianto produzione pallet da 58 milioni inaugurato a Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 23 GIU - Quaranta posti di lavoro, 58 milioni di euro d'investimento, 115.000 alberi salvati ogni anno e 50mila metri quadrati di superficie: sono i numeri del nuovo impianto "Circular Wood" inaugurato oggi da Asm Vercelli, società del gruppo Iren, per la produzione di pallet e pallet block da legno proveniente esclusivamente dalla raccolta differenziata. Lo stabilimento, primo e unico in Italia per tipologia e tecnologia, recupera legno di scarto per realizzare pallet e pallet block 100% circolari.

Il cantiere, completato in meno di venti mesi, ha coinvolto oltre 150 lavoratori. "Questo impianto è un unicum a livello nazionale - ha dichiarato Luca Dal Fabbro, presidente del Gruppo Iren -. L'avvio di questo impianto permette di compiere un ulteriore passo avanti, sia in termini di innovazione industriale, sia nella valorizzazione economica e ambientale del ciclo integrato dei rifiuti, a vantaggio del territorio. Iren è un'azienda che intende essere leader dell'economia circolare del Paese".

Presente all'inaugurazione il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto: "Questo impianto è un modello che va moltiplicato a livello Italia - ha evidenziato -; ed è una prova di ciò che è stato il nostro Paese, che non ha materie prime e deve arrangiarsi. C'è dietro un significato di genialità, e questo ci ha portato ad essere tra i primi sette Stati più industrializzati del mondo". (ANSA).